«Укроборонпром» заперечив інформацію ЗМІ про постачання українських запчастин для російської авіапромисловості

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Держпідприємство «Укроборонпром» спростувало інформацію про те, що низка українських підприємств постачала запчастини для російської авіації після початку повномасштабного вторгнення.

«Підприємства «Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування», державне підприємство «ХМЗ «ФЕД» і «Київський завод «Радар» з 2014 року не працюють з [російською компанією] «Авіа ФЕД сервіс», а також не мали та не мають контрактів із Linker (ОАЕ) і «Бакайторг1 (Киргизстан)», — повідомив «Укроборонпром».

З початку повномасштабного вторгнення підприємства, що входять до складу акціонерного товариства, взагалі не експортували зазначену продукцію, яка використовується в авіапромисловості. Зібрані під час перевірки дані передали до правоохоронних органів.

Що передувало

Зареєстроване в Латвії російське видання «Важные истории» 27 листопада опублікувало розслідування, в якому йшлося, що українські підприємства нібито продовжують забезпечувати російську авіапромисловість запчастинами для військової техніки. Так від початку вторгнення російська компанія «Авіа ФЕД сервіс» постачила росіянам запчастини щонайменше на $7,3 мільйона — причому більша частина запчастин, яка коштувала $4,1 мільйона, нібито надійшла з України.

З лютого 2022 року до липня 2023 року компанія «Авіа ФЕД сервіс» згідно з митними деклараціями, яке отримало видання, імпортувала:

деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на $1,3 мільйона;

запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 з київського заводу «Радар» на понад $754 тисячі;

деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва «Мотор Січ», продукцію київського заводу «Артем» та інших українських підприємств майже на $2 мільйони.

До початку війни на сході України в 2014 році Харківський машинобудівний завод був основним постачальником «Авіа ФЕД сервіс» — на росію припадало 70% продажів. З початком війни на Донбасі завод офіційно зупинив поставки в росію, а у 2018 році «Авіа ФЕД сервіс» потрапила під українські санкції. Видання стверджує, що поставки продовжилися через компанію Linker, зареєстровану в Обʼєднаних Арабських Еміратах, та «Бакайторг1» із Киргизстану.