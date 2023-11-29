В Україні через негоду загинули 12 людей, ще 23 постраждали

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В Україні через негоду, яка почала вирувати 26 листопада, загинули 12 людей, ще 23 постраждали — серед них двоє дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі на території держави ускладнених погодних умов немає, без світла залишається 521 населений пункт в 11 областях.

Від 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько двох тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Дороги загального користування відкриті для проїзду. Тимчасово перекритий рух тільки на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 Арбузинка — Нова Одеса.

Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Прогноз синоптиків

Наприкінці листопада та на початку грудня через Україну проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Через це в країні очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску.