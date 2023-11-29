У Парижі на час проведення Олімпіади-2024 подвоять вартість проїзду в метро. Це стосуватиметься лише туристів

Новини

bvi4092 / Flickr

У Парижі на час проведення Олімпійських ігор збільшать вартість квитка на метро майже вдвічі.

Про це повідомляє голова Іль-де-Франс Валері Пекресс.

Від 20 липня до 8 вересня наступного року проїзд коштуватиме €4 замість €2.10. При цьому, за словами Пекресс, у віданні якої перебуває громадський транспорт, проїзні для місцевих не подорожчають, а «випадковим пасажирам» рекомендують закупити квитки до 20 липня.

Підвищення тарифів пояснюють тим, що на час проведення Олімпійських ігор різко збільшиться обсяг транспортних послуг. Це обійдеться регіонові у €200 мільйонів. Тож діру в бюджеті закриватимуть коштами туристів.

«У звʼязку з проведенням Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор компанія Île-de-France Mobilités значно збільшить обʼєм своїх транспортних послуг. Не може бути й мови про те, щоб ці додаткові витрати лягли на плечі жителів паризького регіону. Тому ми збираємося ввести новий проїзний: 16 євро на день — справедлива ціна. У період із 20 липня по 8 вересня тижневий проїзний коштуватиме до €70, квитки на метро — €4, а на приміські електрички — €6», — йдеться у відеозверненні Пекресс.

Очікується, що понад 10 мільйонів туристів відвідають столицю Франції під час літніх Ігор. Згідно з парламентським звітом, регіон може заробити на цьому від 5 до 10 мільярдів євро.

Підготовка до спортивної події супроводжується серією скандалів. Зокрема, Всесвітнє антидопінгове агентство загрожувало Парижу санкціями, аж до заборони на проведення Олімпіади. Своє невдоволення також висловили букіністи, чиї кіоски обіцяють перенести з центру міста, та студенти, яких виселяють із гуртожитків.

Французькі ЗМІ також запитують, чи буде виконано одну з головних обіцянок політиків та організаторів Олімпіади — відкриття Сени для купання.