Microsoft випустила «‎потворний» різдвяний светр з Bliss — шпалерами з Windows XP

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Компанія Microsoft представила традиційний «‎потворний» різдвяний светр і цього року пропонує ‎вдягнути шпалери з операційної системи Windows ХР під назвою Bliss («Безтурботність»).

Bliss — це фото Чарльза О’Ріра 1996 року, зроблене в долині Сономи, що в Каліфорнії (США). Це фото компанія купила у 2000 році і зробила його найвпізнаванішим на планеті. У Windows XP воно було стандартною заставкою.

Светр можна придбати за $69,99 в Xbox Gear Shop від Microsoft.