На дорогах Одещини зняли всі обмеження, запроваджені через негоду

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Telegram / Мустафа Найєм

В Одеській області зняли всі обмеження руху транспорту, які були запроваджені через негоду. Дороги повністю розблоковані.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Сьогодні обмеження руху для всіх автомобілів зняли на трасі М-16 Одеса — Кучурган (траса на Кишинів).

Раніше дороги для всіх транспортних засобів відкрили:

на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на Бухарест), км 11+920 — км 307+379,

на автодорозі М-05 Київ — Одеса, км 274+435 — км 466+700,

на автодорозі М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (обʼїзд міста Одеси), км 3+450 — км 28+315.

Водночас залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на двох автошляхах Миколаївської області: Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки та Т-15-10 Арбузинка — Нова Одеса.

Негода на Одещині

Одеська область потерпала від заметілі від ранку 26 листопада. Через негоду в області загинули пʼятеро людей, а 15 постраждали. Рятувальники відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Допомогу отримали 2 498 людей. Крім того, в Одесі відновили роботу 100-метрової труби котельні, яку було пошкоджено через негоду.