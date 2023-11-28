Україну перевели на постійну синхронізацію з європейською енергомережею. Що це дає

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У Брюсселі Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) вирішила перевести Україну з тимчасового режиму на постійну синхронізацію з енергомережею Європи.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Українська енергомережа ще в березні минулого року обʼєдналася з європейською.

Водночас тепер Україна зможе імпортувати до 1 700 МВт електроенергії з Європи, а це додаткові 500 МВт, які покриватимуть можливий дефіцит взимку.

Премʼєр подякував європейським партнерам за підтримку України.