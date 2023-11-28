Фінляндія на два тижні закриває останній пункт пропуску з росією

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Фінляндія закриває всі пункти пропуску на кордоні з росією до 13 грудня — тобто вони не працюватимуть щонайменше два тижні. До цього відкритим залишався лише один «Райя-Йоосепі» — найбільш важкодоступний.

Про це заявив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо, передає Yle.

За його словами, мета уряду — якнайшвидше взяти під контроль гібридний вплив росії. Також він зазначив, що такі дії пропорційні ситуації, яка склалася.

«Росія спричинила цю ситуацію, і вона ж може з нею покінчити», — резюмував Орпо.

Наразі подати звернення щодо міжнародного захисту можна лише в портах й аеропортах.

Чому Фінляндія закриває кордон?

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мають вʼїзних документів. Пізніше премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити у країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники. За подібною схемою діє Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордонах з Литвою, Латвією і Польщею.

Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску «Ваалімаа», «Нуйямаа», «Іматра» та «Нійрала», а потім ще три, залишивши тільки один. Однак 30 листопада о 00:00 його теж закриють.