Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині. Є загиблі, серед них — дитина
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Сумська обласна прокуратура / Facebook
Опівдні росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині. Унаслідок артилерійського удару загинули троє людей, зокрема семирічна дівчинка.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.
Росіяни зруйнували щонайменше пʼять приватних будинків у місті. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків. Крім того, у власному авто поранень зазнали чоловік та його семирічна пасербиця. Згодом дівчинка померла в лікарні.
За попередніми даними, місто обстріляли з РСЗВ.
Прокуратура розслідує порушення звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Зранку 28 листопада росіяни вдарили по пʼятиповерхівці в Нікополі, що на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу загинув 63-річний чоловік, також постраждали дві жінки — 63 і 65 років.