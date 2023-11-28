У Малайзії стадо слонів розтоптало автівку. Перед цим вона збила слоненя
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- Анна Холоднова
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Getty Images
У Малайзії стадо слонів розтоптало автівку, після того як вона збила слоненя.
Про це пише CNN.
Білим Perodua Axia керував 48-річний чоловік. Він був у салоні разом зі своєю дружиною і 23-річним сином. На шляху з острова Пенанг до північно-східного прибережного штату Теренган водій врізався у слоненя.
«Автомобіль врізався в молоде слоненя, яке йшло дорогою зі стадом», — сказав головний суперінтендант поліції округу Герік. Від удару дитинча впало на землю. Побачивши це, пʼять слонів почали топтати автівку.
Поліція Геріка не уточнила, чи були люди в авто під час інциденту, про жертви теж не повідомляла. Також невідомо, що сталося зі слоненям.
- За словами зоозахисників, через будівництво доріг у Малайзії дикі слони втрачають середовище існування та змушені виходити на дороги, щоб знайти їжу.
- У 2020 році на тій самій дорозі дорослий слон розтоптав автомобіль. Тварина запанікувала після того, як кілька автівок почали їй сигналити.