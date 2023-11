Голова МЗС України: Якщо росію не покарати, то світ матиме багато воєн одночасно

Новини

Оксана Коваленко / «Бабель»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу домогтися створення Спеціального трибуналу над росією.

Як передає кореспондентка «Бабеля», Кулеба виступив на Міжнародній конференції високого рівня в Європарламенті Justice and Accountability for the War in Ukraine, де зібралися провідні фахівці та політики, щоб обговорити відповідальність росії за злочини проти України.

«Росія ніколи не мала права нападати не лише на цивільних українців, а й на українських військовослужбовців. Бо Україна ніколи не загрожувала росії. Росія була тією, хто атакував Україну. Російські кулі, бомби, дрони й ракети знищили та вбили українських солдатів на українській землі без причини. Яка легальна процедура забезпечить справедливість для тисячі українських солдатів, які були вбиті росією? Правильна відповідь — спеціальний трибунал. Ми повинні подолати наші різні погляди та встановити повнофункціональний трибунал для злочину агресії проти України. Ми повинні знайти шлях», — сказав Кулеба.

Міністр акцентував на тому, що правосуддя має вирішальне значення не лише для припинення російської агресії, але й для зменшення ризику майбутньої агресії проти інших країн.

«Однією з головних причин, чому путін продовжує відправляти тисячі й тисячі російських солдатів у мʼясорубку, є його надія на те, що війна на виснаження або заморожений конфлікт дозволить йому уникнути відповідальності за скоєні ним злочини, насамперед за злочин агресії. Путін хоче, щоб інші говорили з ним, бажано через нескінченний процес пошуку нових засобів, і благали його проявити волю [...]. Коротше кажучи, він сподівається, що необхідність поговорити з ним візьме гору над необхідністю покарати його», — додав міністр.

За словами Кулеби, тільки спецтрибунал дозволить повноцінно притягнути росію до відповідальності. Це необхідно, бо якщо «ми дозволимо росії уникнути правосуддя, світ буде змушений мати справу з трьома, чотирма або пʼятьма війнами одночасно».