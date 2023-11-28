В Австралії від січня заборонять імпорт одноразових вейпів

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Від січня 2024 року Австралія забороняє імпорт одноразових вейпів, а багаторазові заборонять у вересні. Таким чином в країні намагаються зменшити нікотинову залежність у дітей.

Про це пише BBC.

Також австралійці запровадять нові закони, які заборонятимуть виробництво, рекламу та постачання одноразових вейпів.

В Австралії продаж вейпів обмежений аптеками, однак рівень залежності продовжує стрімко зростати.

Дослідження, проведене Сіднейським університетом на початку 2023 року, показало, що понад чверть підлітків віком 14—17 років курили сигарети, а дослідження австралійської благодійної організації Cancer Council показали, що девёять з 10 підлітків тієї ж вікової групи легко отримували доступ до нікотинових вейпів.