В Австралії від січня заборонять імпорт одноразових вейпів
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- Анна Холоднова
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Від січня 2024 року Австралія забороняє імпорт одноразових вейпів, а багаторазові заборонять у вересні. Таким чином в країні намагаються зменшити нікотинову залежність у дітей.
Про це пише BBC.
Також австралійці запровадять нові закони, які заборонятимуть виробництво, рекламу та постачання одноразових вейпів.
В Австралії продаж вейпів обмежений аптеками, однак рівень залежності продовжує стрімко зростати.
Дослідження, проведене Сіднейським університетом на початку 2023 року, показало, що понад чверть підлітків віком 14—17 років курили сигарети, а дослідження австралійської благодійної організації Cancer Council показали, що девёять з 10 підлітків тієї ж вікової групи легко отримували доступ до нікотинових вейпів.
- У грудні 2022 року Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління. А у листопаді цього року скасувала новаторський закон, щоб знизити податки.