В Україні повідомили про підозру російському генералу Кобилашу. Він командував обстрілом Умані

Новини

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу — командувачу дальньої авіації Військово-повітряних сил рф.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Саме Кобилаш віддав окупантам наказ вдарити по житловій багатоповерхівці та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 мешканці Умані, серед них 6 дітей. Поранення отримали 9 людей, а одна людина і досі вважається зниклою безвісти. Крім зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджені 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автівок.

Росіяни били по місту двома ракетами Х-101 з російського важкого бомбардувальника Ту-95МС.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну Кобилаш командував бомбардуванням міст у Сирії та Грузії. За це він отримав генеральське звання та зірку «героя росії».

Кобилаш повідомлений про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).