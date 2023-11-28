Росія передасть Ірану бойові гелікоптери та винищувачі

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Росія передасть Ірану винищувачі Су-35, ударні вертольоти Мі-28 і навчально-тренувальні літаки Як-130.

Про це в інтервʼю Tasnim сказав заступник міністра оборони Ірану Махді Фарахі.

Фарахі зазначив, що скоро Іран отримає ці літаки у власне розпорядження, адже нещодавно Москва і Тегеран завершили домовленості щодо їх поставки.

За його словами, зараз Іран має найпотужніший за кількістю військовий парк вертольотів у регіоні, також вони модернізували можливості гелікоптерів. Однак з бойовими літаками ситуація інша — Військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, зокрема російські, а також застарілі американські моделі, придбані ще до 1979 року.