Україна розпочала переговори з Італією про двосторонні безпекові гарантії

Новини

Україна та Італія розпочали перший раунд переговорів про двосторонні безпекові зобовʼязання, які передбачені спільною декларацією G7.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. За його словами, Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7.

«Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО», — наголосив він.

Сторони обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.