Коломойський вийшов зі складу власників нафтогазової компанії JKX Oil&Gas

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Дівєєв Сергій / УНІАН

Британська видобувна компанія JKX Oil&Gas Limited, чиї основні активи розташовані в Україні, повідомила про вихід Ігоря Коломойського зі складу її власників.

Ще 4 липня 2023 року компанія ліквідувала фірму Eclairs Group Limited, яка була зареєстрована на Британських Віргінських островах — її акції «перейшли у власність Корони».

«Коломойський, який раніше опосередковано контролював EGL, більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії», – йдеться в повідомленні.

Що це за компанія

JKX Oil&Gas в Україні та росії займається розвідкою та видобуванням вуглеводнів. Підконтрольна їм Полтавська газонафтова компанія є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні — вона володіє пʼятьма ліцензіями на видобуток та однією на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.