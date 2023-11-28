ВАКС арештував на два місяці нардепа Сергія Лабазюка. Він намагався підкупити Кубракова та Найєма

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Вищий антикорупційний суд на два місяці відправив у СІЗО народного депутата від групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка. Він може вийти під заставу в 40 мільйонів 260 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, народний депутат у змові з директором акціонерного товариства запропонував міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Посаду міністра розвитку громад наразі обіймає Олександр Кубраков, а голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури — Мустафа Найєм.

Запропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

Після надходження 50 млн грн за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України нардеп через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток на суму $150 тисяч. Передання грошей відбулося на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були в китайській скриньці.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї.