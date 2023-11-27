BBC: ОАЕ планують продавати нафту на кліматичному саміті, попри заборони ООН

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Обʼєднані Арабські Емірати планують використовувати кліматичні переговори для укладення нафтових угод.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, що ознайомилася з відповідними документами.

За планом ОАЕ мали обговорити нові угоди щонайменше з 15 країнами-учасницями саміту в Дубаї. Зокрема, державна нафтова компанія ОАЕ Adnoc «бажає спільно оцінити міжнародні можливості щодо ЗПГ [зрідженого природного газу]» в Мозамбіку, Канаді та Австралії.

BBC News

У документах також пропонують повідомити колумбійському міністру, що Adnoc «готовий» підтримати Колумбію в розробці покладів викопного палива. Крім того, ОАЕ підготували переговори з 13 іншими країнами, зокрема Німеччиною та Єгиптом.

Представники Обʼєднаних Арабських Еміратів не заперечували використання COP28 для ділових переговорів і заявила, що «приватні зустрічі є приватними».

За словами речника ООН, господарі кліматичних зустрічей повинні діяти нейтрально і не використовувати переговори для просування власних національних інтересів.