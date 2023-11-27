Німеччина виділила «Укренерго» €24,5 млн на посилення енергосистеми

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«Укренерго» залучає від Німеччини додаткові €24,5 мільйона на зміцнення енергосистеми.

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Німецький уряд через банк KfW виділив €24 мільйони гранту та ще €500 тисяч для посилення стійкості української енергосистеми. Гроші підуть на розбудову технічних зв’язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об’єктів у західному регіоні та побудову їхнього захисту.

«Укренерго» вже залучило понад €220 мільйонів завдяки співпраці з KfW для відновлення підстанцій та підтримки ліквідності.

Водночас німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz надали понад сотню одиниць обладнання для ремонту магістральних електромереж та підстанцій «Укренерго».