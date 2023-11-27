Німеччина виділила «Укренерго» €24,5 млн на посилення енергосистеми
- Автор:
- Ліза Бровко
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«Укренерго» залучає від Німеччини додаткові €24,5 мільйона на зміцнення енергосистеми.
Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Німецький уряд через банк KfW виділив €24 мільйони гранту та ще €500 тисяч для посилення стійкості української енергосистеми. Гроші підуть на розбудову технічних зв’язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об’єктів у західному регіоні та побудову їхнього захисту.
«Укренерго» вже залучило понад €220 мільйонів завдяки співпраці з KfW для відновлення підстанцій та підтримки ліквідності.
Водночас німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz надали понад сотню одиниць обладнання для ремонту магістральних електромереж та підстанцій «Укренерго».
- Раніше в уряді заявили, що енергообʼєкти в Україні отримали три рівні захисту.
- За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики — це 50% всієї енергосистеми. Ідеться про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню — їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції. Після ремонту система готова генерувати і передавати світло, питання лише в її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомило, що не має дефіциту потужності.