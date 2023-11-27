«Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Будапешту й Відня

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Від 10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень, з якого на станції Чоп буде зручна пересадка на групу спальних вагонів з Києва (через Львів).

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Шлях на Відень залізницею також стане тепер зручним і для пасажирів рейсу № 367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород.

Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажири проведуть у спальних вагонах «Укрзалізниці», а вдень їхатимуть маршрутом Чоп — Будапешт — Відень у сучасних сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) коштуватиме близько 2 500 грн: тобто майже на 1 000 грн дешевше за пряме сполучення Київ — Відень вагонами класу RIC.

Поїзд вирушатиме з Києва під № 745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під № 368), Львів 23:31—00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири пройдуть прикордонно-митні операції та пересядуть у поїзд № 146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопу щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20—14:40 і прибуватиме до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд № 143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19—13:40, прибуття в Чоп о 20:59. На вокзалі станції Чоп пасажири пройдуть прикордонно-митні операції та пересядуть у поїзд № 367, що відправлятиметься з Чопу щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18—06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Пересадка в Чопі буде узгодженою, тобто поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

Квитки на маршрут всередині України вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», чатботах, на сайті та в касах вокзалів, а на частину Відень — Чоп — Відень можна купити квитки у всіх міжнародних касах «Укрзалізниці» або в Австрії. Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запустять найближчими тижнями.