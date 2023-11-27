Речник Повітряних сил підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків

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Підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot 13 травня 2023 року протягом пʼяти хвилин знищили пʼять російських літаків над Брянською областю рф.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю «Новинарні».

У День зенітних ракетних військ 3 липня Командування ПС ЗСУ показало відео, де видно, що ракетники, імовірно, використали саме ЗРК Patriot для ліквідації винищувача Су-34, винищувача Су-35, двох вертолітних комплексів радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільового вертольота Мі-8.

«Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони», — сказав Ігнат і додав, що він це жартома називає «брянська різанина».

Також після подій над Брянською областю ракетники ЗРК Patriot збили ще один Су-35, але вже над Чорним морем. Це змусило російських окупантів на деякий час припинити там польоти.

Разом з цим 4 травня за допомогою комплексу Patriot над Києвом збили російську ракету «Кинджал». За словами Юрія Ігната, це була сенсація «фактично, на весь світ». Спочатку інформацію не розголошували, щоб постежити за реакцією росії та зробити певні маневри.

«Ми добу тримали інформаційну тишу. На жаль, окремі медіа поширили цю інформацію раніше — хоча я просив їх теж потримати паузу. Це все ж робиться не просто так. Інформація — теж зброя, яку треба вміло застосовувати. Й інколи час — це теж зброя», — зазначив речник Повітряних сил.

З моменту першого збиття «Кинджала» оборонці знищили загалом 15 таких ракет.