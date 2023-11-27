«Важные истории»: Україна продовжує постачати росії запчастини для бойових літаків і вертольотів

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ТАСС / Telegram

Попри повномасштабну війну і санкції, українські підприємства продовжують забезпечувати російську авіапромисловість запчастинами для військової техніки. Так, від початку вторгнення російська компанія «Авіа ФЕД сервіс» постачила росіянам запчастини щонайменше на $7,3 мільйона — причому більша частина запчастин, яка коштувала $4,1 мільйона, надійшла з України.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Важные истории».

З лютого 2022 року до липня 2023 року компанія «Авіа ФЕД сервіс» згідно з митними деклараціями імпортувала:

деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на $1,3 мільйона;

запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 з київського заводу «Радар» на понад $754 тисячі;

деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва «Мотор Січ», продукцію київського заводу «Артем» та інших українських підприємств майже на $2 мільйони.

Крім українських деталей, «Авіа ФЕД сервіс» імпортувала запчастини з Франції, США та Великої Британії.

Що відомо про компанію «Авіа ФЕД сервіс»

Російська компанія «Авіа ФЕД сервіс» була заснована в 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами «Авіа ФЕД сервіс», за даними Держзакупівель, є Міноборони росії, підприємства держкорпорації «Ростех» і президентський спеціальний льотний загін «россия».

До початку війни на сході України в 2014 році Харківський машинобудівний завод був основним постачальником «Авіа ФЕД сервіс» — на росію припадало 70% продажів. З початком війни на Донбасі завод офіційно зупинив поставки в росію, а у 2018 році «Авіа ФЕД сервіс» потрапила під українські санкції.

Це не завадило постачанню в росію — для цього використовували зареєстровану в Обʼєднаних Арабських Еміратах компанію Linker. Компанія має сайт кількома мовами, зокрема російською: там ідеться про те, що вона спеціалізується на постачанні авіадеталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32 «у будь-яку точку світу».

Linker отримувала українську продукцію, зокрема від «Мотор Січ», чий директор Вʼячеслав Богуслаєв у жовтні минулого року був затриманий за підозрою в державній зраді за «незаконні поставки товарів військового призначення для російської штурмової авіації».

На сайті спорідненої з Linker компанії Amis зазначено, що компанія — офіційний представник «Мотор Січі» в ОАЕ і «має всі необхідні дозволи та ліцензії».

Останню поставку Linker було зроблено в січні цього року. Після цього поставки продовжилися вже через компанію «Бакайторг1» із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року. За цей час вона встигла продати росії продукції українського ХМЗ на $450 тисяч.

Власником Linker на LinkedIn вказано Олексія Пальчика. Журналісти зазначають, що цією людиною може бути уродженець Полтави, випускник Іркутського вищого військового авіаційного училища Олексій Пальчик. У коментарі журналістам він заявив, що «компанія Linker з України в росію ніколи нічого не постачала і не постачає». На уточнювальне запитання, чи постачала Linker товари для компанії «Авіа ФЕД сервіс», Пальчик сказав, що відповідати «не готовий».

Керівник «Авіа ФЕД сервіс» Олександр Решетник заявив журналістам, що українська продукція, яка надійшла до компанії у 2022—2023 роках, була закуплена раніше і просто «лежала за кордоном». Однак на запитання, як це можливо у випадку з поставками через компанію «Бакайторг1», зареєстровану лише кілька місяців тому, він відповісти не зміг.