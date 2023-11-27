Суд закрив справу про повернення ПриватБанку колишнім власникам

Новини

Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Господарський суд Києва підтвердив законність націоналізації ПриватБанку. Справу за позовом колишнього акціонера Геннадія Боголюбова про визнання недійсними договорів купівлі-продажу в рамках націоналізації банку закрили.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Суд підтвердив неможливість повернення акцій банку колишнім власникам, бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Націоналізація ПриватБанку

ПриватБанк — найбільший комерційний банк в Україні — націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 мільярдів гривень. Раніше він належав бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. У грудні 2017 року ПриватБанк подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 мільярди, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники банку заперечують його націоналізацію.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва розглянув справу за позовом Коломойського до Національного банку, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визнання незаконною націоналізації ПриватБанку. Тоді суд визнав протиправним рішення про націоналізацію . У травні 2019 року Кабінет міністрів вирішив оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку.

15 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку. Провадження у справі закрили.