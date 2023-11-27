«Я помру щасливою людиною». Хворий на Паркінсона та рак, Оззі Осборн сподівається дати останнє шоу

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Sergei Bobylev \ TASS via Getty Images

Англійський рок-музикант Оззі Осборн розповів, що під час операції лікарі виявили в нього пухлину в одному з хребців. До цього у співака діагностували хворобу Паркінсона.

Про це йдеться в його інтервʼю для Rolling Stone UK.

Під час останньої операції йому мали витягти пошкодженні через падіння металеві стрижні, які ще у 2003 році йому встановлювали у спину після аварії.

«Це справді вивело мене з ладу», — сказав Осборн. — Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду активним після другої та третьої, але вони вставили мені довбаний прут у хребет. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це діставати. Це досить важко, чувак, і я ледве тримаюся на ногах».

Але це була не єдина проблема зі здоровʼям, з якою зіткнувся музикант за останні роки. Він розповів, що у 2020 році у нього діагностували хворобу Паркінсона. Оззі каже, що дійшов певних думок, оскільки багато міркував, поки лежав.

Єдина річ, на яку Осборн «надзвичайно злий», це те, що він ніколи не отримає шансу попрощатися зі своїми шанувальниками та подякувати їм. На початку цього року він оголосив, що припиняє гастролі.

«Незалежно від причин, моя мета — працювати та робити шоу. Якщо я не зможу продовжувати робити шоу регулярно, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я можу сказати: «Привіт, хлопці, дякую за моє життя». Це те, над чим я працюю, і якщо впаду мертвим наприкінці цього, це буде смерть щасливої людини».