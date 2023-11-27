Лідер демократів закликає Сенат ухвалити допомогу Україні вже на початку грудня
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер прагне провести голосування про надання Україні мільярдної допомоги наступного тижня. Він наголошує на необхідності ухвалення рішення вже 4 грудня.
Про це повідомляє американське видання Politico.
Шумер закликав демократів активніше взаємодіяти з республіканцями, щоб схвалити законопроєкт, в рамках якого закладено виділення допомоги Україні та Ізраїлю. За його словами, питання кордону наразі є «найбільшою перешкодою» у питанні надання коштів для цих двох союзників США.
Заява Шумера дає крайній термін для переговорів. Конгрес уже двічі ухвалював законопроєкти про витрати цієї осені без допомоги Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.
«Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі Цзіньпін зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати вагаються у підтримці українського народу та його військових. Це не тільки українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека», — заявив Шумер у листі, адресованому сенаторам.
Лідер демократів сказав, що його фракція з 51 члена готова працювати над рішеннями, але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може поставити під загрозу весь додатковий законопроєкт.
- США відкинули спекуляції на тему вибору між Україною та Ізраїлем у питанні військової допомоги. На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін чітко заявив про подальшу підтримку української обороноздатності.
- Минулого місяця президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову допомогу в розмірі $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою.