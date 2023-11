Лауреатом Букерівської премії 2023 став ірландський письменник Пол Лінч

Новини

Ірландський письменник Пол Лінч став лауреатом Букерівської премії з літератури 2023 року: він отримав її за роман «Пісня пророка» (Prophet Song). Сума нагороди £50 тисяч.

Про це йдеться на сайті премії.

Роман Лінча описує боротьбу матері чотирьох дітей, яка намагається врятувати свою сімʼю, коли Ірландія сповзає до тоталітаризму.

Голова журі Есі Едуґян зазначила, що нова книга автора відображає соціальні та політичні тривоги сьогодення. За словами самого письменника, на його роман вплинули події у Сирії, проблема біженців та дії Заходу.

«Я намагався зазирнути у сучасний хаос. Заворушення у західних демократіях. Проблема Сирії — імплозія всієї нації, масштаби кризи біженців та байдужість Заходу... Мені хотілося занурити читача в цю тему настільки, щоб до кінця книги він не просто знав, а відчув цю проблему на собі», — пояснив він.

Лінч уже пʼятий ірландський письменник, який одержав Букерівську премію. Він народився у місті Лімерик у 1977 році у родині працівника ірландської берегової охорони. Працює письменником із 2013 року, раніше був кінокритиком у газеті The Sunday Tribune.

Лінч опублікував ще чотири романи, отримавши за них кілька нагород: "Beyond the Sea", "Grace", "The Black Snow" та "Red Sky in Morning". Українською мовою їх не видавали.