Україна посіла 5-те місце на дитячому «Євробаченні»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна посіла пʼяте місце на дитячому «Євробаченні», країну представляла 9-річна українка Анастасія Димид.
Вона набрала 128 балів, але за глядацьким голосуванням вона увійшла в першу трійку.
Перемогла на пісенному конкурсі 13-річна представниця Франції Зої Клозюр (Zoé Clauzure), у неї 228 балів. «Суспільне» пише, що у 2016 році вона виступала разом з Аміром, який представляв Францію на «Євробаченні».
- Фінал дитячого «Євробачення» відбувся у Ніцці. Щорічно в конкурсі беруть участь представники країн у віці від 9 до 14 років.