В Україні суттєво погіршується погода. Влада запускає цілодобовий штаб з ліквідації наслідків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, значно ускладнюються погодні умови. 26 і 27 листопада у низці областей очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети та ожеледь.
Влада вирішила розпочати роботу цілодобового штабу з ліквідації наслідків на дорогах, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Мета штабу — оперативно реагувати на проблеми на дорогах і вирішувати завдання у разі надзвичайної ситуації. Влада радить водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, враховувати складність погодних умов, а в разі необхідності допомоги телефонувати на цілодобову гарячу лінію за номером: +38 067 400 60 80.
- Одеська область потерпає від заметілі від ранку 26 листопада. Там повністю перекрили рух трасою М-15 Одеса — Рені, а на дорогу М-28 Одеса — Южне заборонили виїжджати вантажівкам. В області вже сталося кілька ДТП. Через негоду без світла залишились 116 населених пунктів.
- Синоптики прогнозують сильні снігопади у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний мокрий сніг, дощ та місцями ожеледь. Очікуються хуртовини і снігові замети.