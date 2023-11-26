Reuters та The Sun показали кадри роботи ППО у Києві. Повітряні сили кажуть, що претензій немає

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armyinform.com.ua / «Бабель»

У суботу, 25 листопада, агентство Reuters і таблоїд The Sun опублікували кадри нічного збиття дронів-камікадзе Shahed над Києвом. Кадри спричинили критику в соцмережах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що бачив ці відео і до них претензій немає — на кадрах не було «чутливої інформації».

«Я бачив відео, там нічого немає такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі теж інколи дякує нашим захисникам і показує відео [...]. Якщо в цьому відео немає чутливої інформації, тобто звідки вилітають ракети, то нічого страшного тут немає», — сказав Ігнат.

Загалом військове керівництво і влада неодноразово закликали людей не знімати роботу ППО, оскільки це допомагає ворогу з визначенням локацій і цілей. СБУ періодично карає людей за подібні зйомки.