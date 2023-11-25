Нардеп Віталій Данілов написав заяву про дострокове складання мандату

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Народний депутат Віталій Данілов написав заяву про дострокове складання мандату. Нещодавно він вийшов із фракції «Батьківщина». Що стало причиною рішення — невідомо.

Фото заяви оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

Данілов є народним депутатом трьох скликань. Уперше він пройшов до Верховної Ради 2007 року. Очолює Харківську обласну організацію «Батьківщини». У парламенті IX скликання був членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Таким чином у Раді залишаться 402 нардепи, а має бути 450.