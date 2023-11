Рукописи з текстами пісень Девіда Боуї продадуть на аукціоні за £100 000

Новини

Arthouse Traffic

Рукописні тексти двох пісень Девіда Боуї продадуть на аукціоні за £100 000, повідомляє ВВС. Аукціон Omega Auctions пройде у вівторок 28 листопада.

Рукописи містять виправлення, чорнові варіанти та нотатки покійного співака, які він зробив під час створення треків “RockʼnʼRoll Suicide” і “Suffragette City”.

Обидві композиції ввійшли до його класичного альбому 1972 року The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Раніше аукціонний дім продав сторінку рукописного тексту до хіта Боуї “Starman” за £165 000.

Сторінку передали музею V&A і вона залишалася в експозиції протягом пʼяти років, поки виставка подорожувала світом між 2013 і 2018 роками.

На продаж також виставили книгу текстів пісень, яка раніше належала Ноелу Галлахеру з гурту Oasis і містить тексти пісень “Sheʼs Electric”, “Going Nowhere”, “Step Out Tonight”, “Rockinʼ Chair” і “Champagne Supernova”.

Девід Боуї — британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Протягом 50 років займався музичною творчістю і часто змінював імідж. Боуї вважається новатором, зокрема завдяки своїм роботам 1970-х. Музикант помер у 2016 році у віці 69 років.