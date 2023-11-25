МВС передало музею Голодомору понад тисячу архівних справ періоду геноциду

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МВС

Міністерство внутрішніх справ України передало Національному музею Голодомору-геноциду понад тисячу архівних кримінальних справ часів штучного голоду. Більшість з них стосуються канібалізму в березні—червні 1933 року, що збігається з піком смертності серед українців.

Свідчення людей, які пережили геноцид, оцифрували. У спогадах йдеться, зокрема, про те, що «у селі Кирнички від «великих складнощів із харчуванням» загинули 34 людини, у більшості — діти та старі». Зберігся і фрагмент, у якому неназвана дівчина залишилася повною сиротою через голод — її батько, мати, два брати та сестра загинули, коли їй було лише 18.

Ці 1022 справи дають можливість історикам дослідити вплив комуністичного режиму, який створив штучний голод, що доводив українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі. Мотивації канібалізму були продиктовані приреченістю людей.



Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.