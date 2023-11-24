Секретар РНБО: Строковиків, які відслужили належний термін, демобілізують

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали демобілізацію українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких уже закінчився.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

«Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх», — наголосив Данілов.

Він додав, що ті строковики, чий термін служби закінчився, але вони бажають залишитися, можуть укласти контракт. Ті, хто не виявить такого бажання, будуть демобілізовані.