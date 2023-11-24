Сільрада Чорнобаївки публічно оголосила про похорон загиблого бійця — росіяни обстріляли село

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Сили оборони півдня заявили, що росіяни могли обстріляти Чорнобаївку, бо сільрада публічно оголосила про похорон загиблого захисника.

«У прифронтовому селі, яке розташоване в зоні досягання ворожої зброї, представники місцевої влади проявили надзвичайну безвідповідальність, фактично зорієнтувавши ворожу артилерію на місце скупчення людей. І це після трагедії в селі Гроза», — зазначили оборонці півдня.

Військові встигли побачити цей анонс і забрати його із соціальних мереж, що дозволило уникнути більших масштабів трагедії. Далі справу розслідують правоохоронці.

«Закликаємо всіх дотримуватися заходів інформаційної безпеки, у разі потреби звертатися по пораду чи погодження матеріалів, що планують оприлюднювати, до обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України за компетенцією», — додали в силах оборони півдня.