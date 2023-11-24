ХАМАС звільнив з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду

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Палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив з полону першу групу людей, яких захопили в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як пише The Times of Israel, полонених передали співробітникам Червоного Хреста. Незабаром вони перетнуть пункт пропуску «Рафах» на кордоні сектора Гази та Єгипту.

Звільнення заручників, зазначає газета, проходитиме в чотири етапи. Вони визначені угодою, яку раніше уклали сторони конфлікту.

Окрім ізраїльських заручників, бойовики ХАМАС відпустили 12 робітників із Таїланду, повідомив премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін. Як пише ВВС, звільнення громадян Таїланду не є частиною угоди між Ізраїлем і ХАМАС, укладеної за посередництвом Катару.