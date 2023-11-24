У Лондоні вперше відтворять музику з концтабору Аушвіц

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Лондонський композитор Лео Геєр вирішив реконструювати музику оркестру, який грав у концтаборі Аушвіц.

Про це повідомляє CNN.

Геєр розповів, що випадково натрапив на колекцію музичних рукописів під час відвідин Аушвіцу у 2015 році. До музею він їздив, щоб створити музику на згадку про Мартіна Гілберта — це британський історик та експерт з Голокосту, який помер у лютому 2015 року. Відтак Геєр вирушив до Польщі, щоб «відчути серйозність» робіт Гілберта. Там він зустрівся з архіваріусом меморіалу і музею, який згадав, що є залишки партитур, які виконували оркестри в таборі.

За місяць Геєр повернувся до Польщі, щоб перевірити результати. В архіві знайшли 210 музичних творів різного рівня завершеності. Тоді чоловік захотів відтворити твори та втілити їх у життя.

Багато з цих фрагментів неповні, а деякі обгоріли по краях. Завданням Гаєра було поєднати частини воєдино. Готовий твір називається «Оркестри Аушвіцу». Чотири з відреставрованих творів виконає оркестр Геєра Constella Music.

Лео Геєр розповів CNN, що вбільшості концентраційних таборів був свого роду оркестр, що складався з увʼязнених, які грали на будь-яких доступних їм інструментах. У певний час в Аушвіці було шість оркестрів, і всі вони були суворо санкціоновані СС, а в деяких випадках і створені на замовлення СС. Здебільшого вони були досить маленькими і мали «химерну суміш інструментів», найпоширенішими були акордеони та саксофони.

У жіночому оркестрі в Біркенау роками не було віолончеліста, поки не вдалося знайти одного. Цією віолончелісткою була Аніта Ласкер-Валфіш. Вона пережила Голокост і досі мешкає у Великій Британії. Її онук Саймон Волфіш візьме участь у цьому концерті в лондонському театрі Седлерс Веллс.

Аніта Ласкер-Валфіш розповіла CNN про свій досвід в оркестрі: «Наше завдання полягало в тому, щоб щоранку і щовечора грати біля воріт табору, аби охоронці, що йдуть і приходять, марширували акуратно в такт маршам, які ми грали. Ми також мали бути доступними в будь-який час, щоб виступати перед окремими співробітниками СС, які приходили до нашого кварталу і хотіли послухати музику після того, як відправили на смерть тисячі людей».

За її словами, інколи оркестри таємно грали для інших вʼязнів. Також були випадки, коли для підйому в концтаборі використовували музику. Деякі вʼязні бунтували через музику — наприклад, «вплітали» в маршеву музику польський державний гімн.