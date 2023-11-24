СБУ повідомила про підозру російському командиру, який наказав розстріляти цивільних під час окупації Бучі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Служба безпеки встановила ще одного російського окупанта, причетного до масових убивств під час окупації Київщини. Підполковник Олександр Досягаєв, командир 2 батальйону 104 полку 76 десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ рф наказав розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі — за це він отримав звання «Героя росії» та орден Мужності.
На початку березня 2022 року він керував російськими десантниками, які захопили Бучу. Його підрозділ брав активну участь у «зачистках» Київщини.
За наказом Досягаєва окупанти розстріляли на проїжджій частині чотирьох мирних мешканців — місцевого жителя і трьох волонтерів, які їхали на власному авто. Усі жертви загинули на місці.
Йому повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Наразі правоохоронці перевіряють, чи не загинув Досягаєв під час бойових дій на території України.
- Україна ідентифікувала 91 російського військового, причетного до злочинів у Бучі Київської області. Загалом під час окупації російські окупанти скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів, убили понад 1 700 цивільних, із них приблизно 700 — у Бучі.