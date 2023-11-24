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Serhii Nuzhnenko / RFE/RL

У Києві тимчасово заборонили створювати нові мурали. Обмеження триватиме, поки Київська міська рада працює над розробкою і затвердженням прозорого і відкритого механізму погодження їхніх ескізів.

Про це повідомила столична адміністрація.

Розробити положення про порядок створення муралів мають за три місяці. Передбачається, що цей процес включатиме експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та інших, передбачених законодавством дозволів і погоджень.

Що передувало?

Через кілька гучних історій з київськими муралами мешканці столиці створили петицію про розроблення прозорої процедури погодження стінописів. Комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини підтримала її 30 жовтня 2023 року.

Каталізатором невдоволення стала робота Євгенії Фуллен, яку вона почала малювати на будинку з охоронним статусом на Січових Стрільців, 31, що в Шевченківському районі.

Facebook / znenya.kuleba

Тепер вона повинна відновити вже розмальовану нею стіну будинку власним коштом. Цьому передував тривалий процес опору громади, яка виступала проти створення малюнка, називаючи його несмаком. Сама Фуллен запевняла, що її команда має дозвіл від Шевченківської районної адміністрації та від Департаменту містобудування та архітектури КМДА.