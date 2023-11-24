Південна Корея зобовʼязала Японію виплатити компенсацію «жінкам для втіхи»

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Getty Images / «Бабель»

Південнокорейський суд зобовʼязав Японію виплатити компенсацію групі жінок, які змушені були працювати у військових публічних будинках під час Другої світової війни.

Про це повідомляє The Japan Times.

У 2016 році група з 16 позивачів (більшість — члени сімей загиблих жінок) подали позов, у 2021 році Центральний районний суд Сеулу відхилив його, пославшись на суверенний імунітет Японії. Зараз Високий суд Сеулу скасував це рішення і зобовʼязав уряд Японії виплатити по $154 тисячі як компенсацію кожній з колишніх жінок для втіх, які брали участь у позові.

Високий суд відхилив застосування концепції про імунітет Японії та заявив, що дії японських військових (викрадення і примус жінок до сексу з військовими) порушують міжнародні договори та кримінальне законодавство Японії.

Лі Ен Су, 95-річна активістка та єдина жива жертва з групи позивачів, подякувала суду за рішення: «Я вдячна. Я дуже вдячна».

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава назвала це рішення «вкрай сумним і абсолютно неприйнятним». «Японія ще раз наполегливо закликає Республіку Корея негайно вжити відповідних заходів для виправлення статусу порушень міжнародного права», — сказала вона.

Статуя, яка символізує «жінок для втіх», перед посольством Японії в Сеулі. Getty Images / «Бабель»