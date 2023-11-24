Південна Корея зобовʼязала Японію виплатити компенсацію «жінкам для втіхи»
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Південнокорейський суд зобовʼязав Японію виплатити компенсацію групі жінок, які змушені були працювати у військових публічних будинках під час Другої світової війни.
Про це повідомляє The Japan Times.
У 2016 році група з 16 позивачів (більшість — члени сімей загиблих жінок) подали позов, у 2021 році Центральний районний суд Сеулу відхилив його, пославшись на суверенний імунітет Японії. Зараз Високий суд Сеулу скасував це рішення і зобовʼязав уряд Японії виплатити по $154 тисячі як компенсацію кожній з колишніх жінок для втіх, які брали участь у позові.
Високий суд відхилив застосування концепції про імунітет Японії та заявив, що дії японських військових (викрадення і примус жінок до сексу з військовими) порушують міжнародні договори та кримінальне законодавство Японії.
Лі Ен Су, 95-річна активістка та єдина жива жертва з групи позивачів, подякувала суду за рішення: «Я вдячна. Я дуже вдячна».
Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава назвала це рішення «вкрай сумним і абсолютно неприйнятним». «Японія ще раз наполегливо закликає Республіку Корея негайно вжити відповідних заходів для виправлення статусу порушень міжнародного права», — сказала вона.
- У 2015 році уряди Японії та Південної Кореї дійшли згоди, в якій тодішній міністр закордонних справ Японії вибачився за «серйозну образу честі та гідності великої кількості жінок». Однак за кілька тижнів премʼєр-міністр відмовився від вибачень. Він сказав японському парламенту: «Не було знайдено жодних документів про те, що жінок для втіх насильно забрали». Південна Корея також прийняла пропозицію Японії щодо компенсації в розмірі $7,2 мільйона. Проте потерпілі розкритикували її як недостатню.
- «Жінки для втіх» — це ті, кого змушували працювати в публічних будинках японської армії під час війни в період з 1932 по 1945 рік. За оцінками активістів, 200 тисяч людей з окупованих територій були притягнені до сексуального рабства, зокрема близько двох тисяч жінок на Тайвані. Жінки, примушені до сексуального рабства в імперській Японії під час Другої світової війни, прибули з окупованих нею територій у Кореї, Китаї, Тайвані та на Філіппінах.