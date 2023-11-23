Київрада присвоїла заказнику «Протасів Яр» імʼя загиблого активіста Романа Ратушного

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Twitter / Роман Ратушний

Київрада проголосувала за надання заказнику «Протасів Яр» імені активіста й військового Романа Ратушного. За це рішення проголосувало 76 депутатів, проти голосів не було.

Про це повідомила ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

«Дякуємо київській міській владі за це рішення. Воно давно назріло. Будемо боротись далі за те, щоб Протасів Яр ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа», — йдеться в повідомленні організації.

За життя Роман боровся проти забудови Протасового Яру, а після початку повномасштабної війни пішов на фронт і 9 червня 2022 року загинув під Ізюмом. Ратушний очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр». Після його загибелі громадська організація продовжує свою діяльність.

Під час прощання з активістом Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною, пізніше Київрада підтримала створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру.