Три великих грецьких перевізники нафти відмовилися працювати з росією через тиск США

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Великі грецькі перевізники нафти відмовилися працювати з росією після того, як США посилили контроль за граничною ціною на російську нафту.

Про це пише Reuters з посиланням на учасників ринку і дані морських перевезень.

Перевозити російську нафту відмовилися компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers. Вони відхилили запити на транспортування нафти починаючи з листопада.

В останні тижні США значно посилили контроль за дотриманням граничної ціни на російську нафту $60 доларів за барель, а також ввели санкції проти перевізників — одного з Туреччини та чотирьох з ОАЕ.

Те, що відмовляти росії почали грецьки транспортувальники, на ринку вважають ударом для рф. Вказані три грецькі компанії транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися. Вони мають близько 100 танкерів, які тепер для рф недоступні. Щоб перевозити всю російську нафту, тіньового флоту рф може не вистачити.