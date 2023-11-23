Європол створив нову групу, щоб допомагати розслідувати злочини росіян в Україні. Вона працюватиме як OSINT-спільнота

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Telegram / Олег Синєгубов

Європол створив нову оперативну групу (OTF) для допомоги в розслідуванні основних міжнародних злочинів, які росіяни скоїли в Україні.

Оперативна група допомагатиме виявляти підозрюваних та їхню причетність до воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Члени групи збиратимуть й аналізуватимуть розвідувальну інформацію з відкритих джерел (OSINT).

Європол наголошує, що з моменту початку війни в інтернеті існує безпрецедентний рівень OSINT. Така інформація може суттєво допомогти слідчим у перевірці та реєстрації воєнних злочинів. Очолюють групу підрозділи з боротьби з міжнародними злочинами поліції Нідерландів і Німеччини.

Зараз вже 14 країн погодилися надати цільовій групі спеціальний потенціал OSINT: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.