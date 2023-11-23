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Українська розвідка отримала секретні документи «Росавіації» — літати в росії стало втричі небезпечніше

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Пресслужба ГУР Міноборони України

Кіберфахівці української розвідки отримали доступ до закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту рф ― Федерального агентства повітряного транспорту, відомого як «Росавіація».

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Ось що вдалося дізнатись українським розвідникам:

Усе це — прямій наслідки санкцій, які росія намагається приховати, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, підсумували в ГУР.