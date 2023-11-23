У Нідерландах на парламентських виборах перемагає місцевий «Трамп» Герт Вілдерс

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Getty Images / «Бабель»

У Нідерландах на парламентських виборах перемогла ультраправа Партія свободи (PVV) на чолі з лідером антиісламських популістів Герт Вілдерс, якого називають «нідерландським Трампом».

Про це повідомляє BBC.

Партія свободи (PVV), за прогнозами, отримає 37 місць у парламенті.

«PVV більше не можна ігнорувати. Ми будемо керувати», — заявив Герт Вілдерс, якому доведеться переконати інші партії приєднатися до нього в коаліційному уряді. Його мета — 76 місць у 150-місному парламенті.

Загалом перед голосуванням три інші партії виключили можливість участі в уряді на чолі з Вілдерсом, але це може змінитися.

Герта Вілдерса із перемогою вже привітали націоналістичні та вкрай праві європейські політики: премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, французька вкрай права лідерка партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен, а також лідер ультраправих італійських правих і віцепремʼєр Маттео Сальвіні.

Герт Вілдерс. Getty Images / «Бабель»

Скільки часу піде на формування нового уряду — невідомо. Після виборів 2021 року знадобився понад 271 день, або девʼять місяців, щоб сформувати чотирипартійну угоду — попри те, що тодішня нова коаліція була такою самою, як і попередня.

Хоча це традиція, немає жодної гарантії, що лідер партії, яка отримає більшість місць, зрештою стане премʼєр-міністром.

Марк Рютте залишиться на тимчасовій посаді доти, доки до влади не прийде новий уряд. Імовірно, це станеться в першій половині 2024 року. Після погодження складу коаліції сторони підписують коаліційну угоду, а новому уряду доручають викласти свої плани в парламенті, після чого слідує вотум довіри.

Хто такий Герт Вілдерс?

Він прийшов у політику в 1998 році у складі Ліберальної партії VVD, потім заснував одноосібну фракцію в парламенті, а у 2006 році сформував вкрай праву PVV. Свою карʼєру він побудував на «місії зупинити ісламське вторгнення на Захід». Наприклад, Вілдерс називає марокканців «покидьками».

Останніми роками він помʼякшив риторику і зосередився на інших проблемах виборців. «Є серйозніші проблеми, ніж боротьба з потоком прохачів притулку та іммігрантів», — сказав він в одному з останніх передвиборчих дебатів, додавши, що готовий покласти свої погляди на іслам «в морозилку», аби керувати країною. Вілдерс також пообіцяв «повернути країну нідерландцям».

Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити постачати зброю Україні, оскільки, за його словами, країна потребує цієї зброї, щоб мати можливість захистити себе. Однак жодна з партій, з якими потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей.