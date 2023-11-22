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Міністр оборони назвав пʼять ключових підсумків «Рамштайну»

Автор:
Софія Телішевська
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Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Він назвав пʼять ключових підсумків «Рамштайну», про які можна говорити публічно:

Міністр оборони України подякував за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Він наголосив, що кожна одиниця озброєння, надана Силам оборони України, посилює їхню здатність чинити опір ворогу та звільняти українську територію.

Володимир Зеленський також заявив, що на «Рамштайні» країни-партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України.

До них увійшли боєприпаси, ракети, системи радіоелектронної боротьби, дрони і нові потужності для ППО. Також була створена коаліція розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. Зеленський додав, що «український повітряний щит стає сильнішим», але розповідати публічно деталі поки не може.