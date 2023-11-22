Українські полярники показали «білі ночі» в Антарктиці

Новини

Українські полярники в Антарктиці споглядають «білі ночі» — нині там пізня весна і дуже довгий день. Сьогодні сонце зійшло о 03:18, а зайде о 22:50, тож світловий день становить 19 годин 32 хвилини, і його тривалість зростає.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Найдовший день на станції «Академік Вернадський» буде 21 грудня — у Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він триватиме 22 години 24 хвилини, а замість ночі півтори години будуть просто сутінки.

Оскільки станція розташована північніше Полярного кола, явище полярного дня — періоду, коли сонце не заходить за горизонт понад добу, там не спостерігається. На Південному полюсі тривалість полярного дня становить аж 184 дні.

Як полярники живуть у період «білих ночей»

«Вночі доводиться зашторювати вікна, а Новий рік зустрічати засвітла. Але після антарктичної зими сонце і яскраві денні пейзажі точно покращують настрій», — кажуть науковці.

Довгий світловий день додає роботи метеорологам, зокрема, коли небо безхмарне. Тоді спеціальним приладом – аерозольним сонячним фотометром — вчені щогодини вимірюють концентрацію аерозолів в атмосфері.

Завдяки цьому дослідники зʼясовують, як змінюється кількість зважених частинок в атмосфері протягом дня, тижня або місяця. Це важливо, адже такі начебто маленькі аерозолі відіграють величезну роль у формуванні погоди та клімату. На основі таких вимірювань потім створюють кліматичні моделі для всієї Землі

За гарної погоди влітку також наступає «гаряча пора» для озонометриста. Коли небо чисте, то вимірювань озону треба робити так багато, що науковець майже не виходить зі свого офісу. А якщо хмар немає і на заході, і на сході сонця, то спати досліднику не доведеться.

Тож сонячна погода і тривалі дні не тільки приносять полярникам радість, а й додають велику кількість роботи. Але вчені зізнаються, що вона теж завжди на радість.