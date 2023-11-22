Європарламент схвалив доповідь про необхідність реформування ЄС. Що далі

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Reuters / «Бабель»

Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу та пропозиції, як це зробити.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Серед основних пунктів — розширення спектру рішень, які ухвалюють не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів. Також пропонують переглянути правила формування складу Єврокомісії. Вона отримає назву «Європейська виконавча влада», а кількість комісарів обмежать до 15 і змінять процедуру обрання її президента.

Можуть і посилити прозорість у роботі Європейської ради — громадянам ЄС пропонують надати більше впливу на ухвалення рішень, а також розширити повноваження ЄС у деяких сферах, наприклад охорони довкілля.

Доповідь про реформування ЄС схвалили 305 членів Європарламенту. Проти проголосували 276, а 29 — утрималися.

Тепер ці пропозиції мають обговорити лідери ЄС, ймовірно, це станеться на саміті в грудні.