Україна вперше ввійшла до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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UNESCO
Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на період 2023—2027 років. Це відбулося на 24-й сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Україна подала заявку на вступ до Комітету ще в липні минулого року.
Вступ до Комітету всесвітньої спадщини дозволяє Україні активніше брати участь у реалізації конвенції. Відтепер влада зможе ухвалювати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини або Списку всесвітньої спадщини під загрозою.
До Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини Україна приєдналася в 1988 році. Саме на цій конвенції базується статус обʼєкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ця угода сприяє міжнародній співпраці, оскільки кожна держава зобовʼязана не завдавати шкоди спадщині, розміщеній на території інших країн.
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