Німеччина передає Україні ще 20 БМП Marder та іншу техніку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia
Уряд Німеччини оголосив про черговий військовий пакет для України.
До нового пакета військової допомоги від Німеччини входить:
- 20 БМП Marder з боєкомплектом;
- броньована інженерна машина Wisent-1;
- пʼять санітарних всюдиходів Bronco ATTC Warthog;
- дві санітарні автівки;
- два тягачі HX81 та напівпричепи до них;
- девʼять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 2 380 артилерійських боєприпасів;
- 2 428 телефонів з шифруванням звʼязку.
У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги — Україна отримає ще чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, 155-мм артилерійські боєприпаси, а також протитанкові міни. На брифінгу в Києві Борис Пісторіус сказав, що вартість пакета становить €1,3 мільярда.