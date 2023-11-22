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Німеччина передає Україні ще 20 БМП Marder та іншу техніку

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Wikimedia

Уряд Німеччини оголосив про черговий військовий пакет для України.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини входить:

У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги — Україна отримає ще чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, 155-мм артилерійські боєприпаси, а також протитанкові міни. На брифінгу в Києві Борис Пісторіус сказав, що вартість пакета становить €1,3 мільярда.