Військова частина на Чернігівщині відшкодувала частину збитків після аудиту Міноборони

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Командування підрозділу військової частини на Чернігівщині відшкодувало 1,7 мільйона гривень збитків — після того, як Міноборони виявило порушення на майже 38,8 мільйона гривень.

Підрозділ відшкодував 1,5 мільйона гривень готівкою, а 200 тисяч гривень віддали майном — 3,1 тисячі літрів дизельного палива та 13 акумуляторів. Гроші зарахували на рахунок Міноборони, а майно використовують за призначенням у військовій частині.

Що трапилось?

21 листопада Міністерство оборони перевірило одну з військових частин у Чернігівській області та виявило майже 40 мільйонів гривень збитків.

Наймасштабніше із чотирьох порушень — безпідставне завищення вартості генераторів, які купили у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень. Посадовці військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

Причому в період з жовтня 2022 по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість із них залишилася на складах.