Дослідники NASA виявили новий ризик для здоровʼя астронавтів — еректильну дисфункцію
- Автор:
- Анна Холоднова
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Wikipedia
Дослідження на щурах показали, що космічні промені та невагомість можуть викликати в астронавтів еректильну дисфункцію.
Про це пише The Guardian.
Під час експерименту в Лабораторії космічної радіації NASA в Нью-Йорку щурів підвішували на джгутах під кутом 30 градусів і опромінювали.
Аналіз тканин щурів через рік показав, що навіть низький вплив галактичних космічних променів порушує функцію артерії, яка постачає кров до пеніса й еректильної тканини.
«У сукупності ці результати свідчать про те, що нервово-судинна функція еректильної тканини може бути порушена після тривалого дослідження глибокого космосу», — підсумували дослідники.
Науковці закликали астронавтів ретельно стежити за сексуальним здоровʼям і зазначили, що ліквідувати негативні наслідки допоможуть антиоксиданти.
- Від початку космічної ери вчені досліджують вплив невагомості та космічного випромінювання на фізіологію людини. Завдяки їм на МКС впровадили профілактичні заходи, щоб захистити астронавтів від втрати мʼязів і кісток в умовах низької сили тяжіння.